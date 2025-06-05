Має красивий вигляд: Сідні Свіні білими мінішортами підкреслила стрункі ноги

Сідні Свіні / © Getty Images

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Сідні Свіні продовжує свій модний марафон у межах промотуру нового психологічного трилера Echo Valley, у якому вона зіграла головну роль. Прем’єра стрічки на Apple TV+ запланована на 13 червня.

Цього разу акторка обрала для свого виходу образ у стилі Power Chic. Вона вийшла з готелю у білосніжному ансамблі. На ній був жакет приталеного силуету, який акцентував увагу на талії, з виразною лінією плечей, ґудзиками в тон, без коміра і з V-подібним спокусливим декольте. Верх акторка скомбінувала з короткими шортами, які підкреслили її стрункі ноги.

Сідні Свіні / © Getty Images

Вбрання Свіні доповнила контрасними чорними туфлями-човниками і чорною сумкою. Вона зібрала волосся у зачіску, уклавши на один бік довгий чубчик, зробила макіяж із бежевою помадою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками, а руки — каблучками.

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Нагадаємо, раніше Сідні Свіні з’явилася на вулицях Нью-Йорка у кокетливому аутфіті: у жилеті, асиметричній білій мініспідниці і високих чорних чоботях.