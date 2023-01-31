Має надзвичайний вигляд: Памела Андерсон у розкішній червоній сукні на прем'єрі свого фільму

55-річна зірка Playboy та "Рятувальників Малібу" прийшла на захід у компанії синів.

Голлівудська суперзірка Памела Андерсон вийшла у світ, щоб презентувати публіці свій новий документальний фільм "Памела, історія кохання", який зняла компанія Netflix.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

У цьому фільмі знаменита блондинка вирішила показати свою версію подій, які стосуються її особистого життя, кар'єри та скандального секс-відео, яке вкрали з її будинку. Вихід фільму став відповіддю акторки на мінісеріал Hulu "Пем та Томмі".

На заході 55-річна Памела з'явилася в карколомному образі - червоній приталеній сукні на бретельках від Naeem Khan, яка була повністю була всипана дрібними стразами.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Цей гламурний образ вона доповнила прикрасами від Cicada та Delfina Delettrez, червоними босоніжками та високою зачіскою.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Підтримати Андерсон прийшли її сини Брендон Томас Лі та Ділан Джаггер Лі, а також режисер фільму Райан Вайт.

Памела Андерсон, Брендон Томас Лі та Райан Уайт / Фото: Associated Press

Памела Андерсон, Брендон Томас та Ділан Джаггер Лі / Фото: Associated Press

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