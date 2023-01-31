Має надзвичайний вигляд: Памела Андерсон у розкішній червоній сукні на прем'єрі свого фільму

55-річна зірка Playboy та "Рятувальників Малібу" прийшла на захід у компанії синів.
Голлівудська суперзірка Памела Андерсон вийшла у світ, щоб презентувати публіці свій новий документальний фільм "Памела, історія кохання", який зняла компанія Netflix.
У цьому фільмі знаменита блондинка вирішила показати свою версію подій, які стосуються її особистого життя, кар'єри та скандального секс-відео, яке вкрали з її будинку. Вихід фільму став відповіддю акторки на мінісеріал Hulu "Пем та Томмі".
На заході 55-річна Памела з'явилася в карколомному образі - червоній приталеній сукні на бретельках від Naeem Khan, яка була повністю була всипана дрібними стразами.
Цей гламурний образ вона доповнила прикрасами від Cicada та Delfina Delettrez, червоними босоніжками та високою зачіскою.
Підтримати Андерсон прийшли її сини Брендон Томас Лі та Ділан Джаггер Лі, а також режисер фільму Райан Вайт.
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