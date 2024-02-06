Має неймовірний вигляд: 51-річна Кармен Електра вийшла у світ у сукні з сексуальним декольте та високим розрізом

Зірка серіалу "Рятувальники Малібу" – 51-річна Кармен Електра відвідала вечірку Jam for Janie GRAMMY Awards Viewing Party, організовану Live Nation у Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі.

Акторка і модель продемонструвала неймовірний вигляд на червоній доріжці. Вона постала у вечірній чорній сукні з паєтками по фігурі, без бретельок і з глибоким декольте, яке підкреслило її пишний бюст.

Кармен Електра / Фото: Getty Images

Вбрання також мало високий розріз, який дозволив їй продемоснтрувати стрункі ноги.

Аутфіт Кармен доповнила чорним клатчем і чорними босоніжками на шпильках від Louis Vuitton.

Електра зробила гарне укладання, макіяж смокі-айс із пишними віями, чорні манікюр і педикюр. У вухах у неї були цікаві металеві сережки, на шиї – намисто з камінням, а на руках – каблучки з камінням.

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