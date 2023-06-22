Має неймовірний вигляд: 90-річна Джоан Коллінз відвідала вечірку в кокетливій сукні

Зірка серіалу "Династія" була дуже гламурною на цьому заході.

Британська кіноакторка та зірка мильних опер — 90-річна Джоан Коллінз — зачарувала гламурним вечірнім вбранням, яке обрала для відвідування літньої вечірки V&A 2023 у The V&A у Лондоні.

На знаменитості була срібляста приталена сукня з високим кокетливим розрізом збоку, який відкривав її ногу. Сукня мала рукави з рюшами, а також V-подібне декольте.

Лук вона доповнила сріблястою накидкою-кейпом, розшитою лелітками, а також не менш гламурними слінгбеками на підборах. Волосся вона уклала в об'ємне укладання, зробила макіяж з яскраво-червоною помадою на губах, а також додала до образу кілька діамантових прикрас.

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

На захід жінка вже традиційно прийшла зі своїм чоловіком – 58-річним Персі Гібсоном. Попри різницю у віці пари, у шлюбі вони вже 21 рік.

Джоан Коллінз і Персі Гібсон / Фото: Getty Images

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