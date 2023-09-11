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Має неймовірний вигляд: Сальма Гаєк у бікіні продемонструвала пишний бюст

Має неймовірний вигляд: Сальма Гаєк у бікіні продемонструвала пишний бюст

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
546
Час на прочитання
1 хв
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Має неймовірний вигляд: Сальма Гаєк у бікіні продемонструвала пишний бюст

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

57-річна акторка потішила фоловерів новим фото з відпочинку.

Сальма Гаєк опублікувала в Instagram знімок із відпустки, зроблений під час морської прогулянки на яхті. Де саме зірка відпочиває, вона не зізнається.

На світлині акторка постала у чорному бікіні з білим орнаментом, зверху якого вона одягла синю пляжну сукню з мереживом.

Сальма Гаєк / © Instagram Сальми Гаєк
Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Гаєк продемонструвала на камеру пишний сексуальний бюст і тонку талію.

Свій лук Гаєк доповнила золотими ланцюжками. Кучеряве волосся вона розпустила і була без макіяжу на обличчі.

Нагадаємо, у день свого 57-річчя Сальма Гаєк показала знімки у червоному бікіні з білою облямівкою.

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