Має неймовірний вигляд: Сальма Гаєк у бікіні продемонструвала пишний бюст

Сальма Гаєк опублікувала в Instagram знімок із відпустки, зроблений під час морської прогулянки на яхті. Де саме зірка відпочиває, вона не зізнається.

На світлині акторка постала у чорному бікіні з білим орнаментом, зверху якого вона одягла синю пляжну сукню з мереживом.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Гаєк продемонструвала на камеру пишний сексуальний бюст і тонку талію.

Свій лук Гаєк доповнила золотими ланцюжками. Кучеряве волосся вона розпустила і була без макіяжу на обличчі.

Нагадаємо, у день свого 57-річчя Сальма Гаєк показала знімки у червоному бікіні з білою облямівкою.

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