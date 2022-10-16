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Має неймовірну фігуру: стильну і струнку Вікторію Бекхем сфотографували з чоловіком у Нью-Йорку

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Має неймовірну фігуру: стильну і струнку Вікторію Бекхем сфотографували з чоловіком у Нью-Йорку

Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

48-річна знаменитість знову привернула увагу.

Британська модельєрка Вікторія Бекхем прилетіла минулого тижня до Нью-Йорка, щоб провести низку заходів на підтримку свого б'юті-бренду, зокрема, вона зустрілася з покупцями в універмазі Bergdorf Goodman, а також завітала до редакції Vogue на інтерв'ю та на телеканал.

Неодноразово зірку фотографували, коли вона залишала свій готель у самому центрі міста. Щоразу знаменитість була одягнена дуже стильно та в основному у речі від свого бренду. Разом з нею у "Велике яблуко" прилетів і її знаменитий чоловік — ексфутболіст Девід Бекхем.

Вчора пару знову заскочили папараці, коли вони залишали готель. На Вікторії був свішот і чорні легінси, які підкреслювали її неймовірно струнку фігуру. Свій лаконічний лук вона доповнила черевиками на підборах і сонцезахисними окулярами. Чоловік дизайнерки віддав перевагу футболці, штанам від Céline та сірій куртці. Також відомий футболіст вирішив одягнути білі шкарпетки зі сліпонами та сонцезахисні окуляри. У річці Девід була об'ємна сумка.

Вікторія та Девід Бекхем / © Getty Images
Вікторія та Девід Бекхем / Фото: Getty Images

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