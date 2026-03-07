- Дата публікації
Має неймовірний вигляд: 88-річна Джейн Фонда у жакеті з бісером і мереживом з’явилася на церемонії
Американська акторка в образі total black продемонструвала струнку фігуру.
Джейн Фонда відвідала церемонію вручення нагород Women’s Media Awards, яка відбулася у готелі Tribeca Rooftop у Нью-Йорку.
Акторка у грудні минулого року відсвяткувала своє 88-річчя і, незважаючи на свій поважний вік, продовжує активно відвідувати світські заходи.
Зірка мала просто неймовірний і стрункий вигляд. Вона була одягнена у гламурний чорний жакет, розшитий флористичними аплікаціями з бісеру, каміння та мережива, а також у чорні штани-кльош. Вбрання Фонда скомбінувала з чорними ботильйонами із золотистою облямівкою на підошві.
Джейн зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж із пишними віями і бежевою помадою, а також нюдовий манікюр. У вухах в акторки булли золоті сережки-кільця, на шиї — золоте кольє, а на руках — золоті каблучки.
Нагадаємо, Джейн Фонда на заході у Лос-Анджелесі постала у діловому костюмі кольору морської хвилі з однобортним жакетом.