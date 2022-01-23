Має прекрасний вигляд: дружина екс"Холостяка-10" розповіла, що їй допомогло схуднути після пологів

Має прекрасний вигляд: дружина екс"Холостяка-10" розповіла, що їй допомогло схуднути після пологів

Модель також розсекретила свою вагу.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — професійна модель. У квітні минулого року вона вперше стала мамою.

Після народження дитини моделі було важко сприймати свою фігуру.

"Але це й мотивувало займатися спортом та правильно харчуватися", — зізналася Даша фоловерам.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Після пологів дівчина дуже швидко повернулася у чудову форму. Вона навіть стала ще худішою, ніж була до вагітності. Зараз за зросту 179 сантиметрів вона важить 50 кілограмів.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

В Instagram Хлистун відповіла на запитання підписників про те, як їй вдалося схуднути?

Вона через два місяці після пологів почала регулярно займатися спортом.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

"Я ходила на заняття навіть з Аріаною о 7 ранку тричі на тиждень", — написала модель.

Схудненню сприяли також харчування та масажі.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

Схуднувши, Даша одразу ж повернулася до модельного бізнесу. Вона знімається у фешнфотосесіях та бере участь у модних показах.

Читайте також: