Має прекрасний вигляд: Кім Кардашян у бікіні продемонструвала сексуальну фігуру і накачаний прес

42-річна зірка реаліті і мати чотирьох дітей перебуває у чудовій фізичній формі.

Кім Кардашян потішила фоловерів гарячим селфі. Зірка реаліті сфотографувалася у ванній кімнаті.

Перед дзеркалом вона позувала у бежевому купальнику на зав'язках від власного бренду Skims. Кім продемонструвала сексуальну фігуру і накачаний прес. Її форми мають дуже спокусливий вигляд.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян зробила гладкий низький пучок і нанесла на обличчя базовий макіяж.

Нагадаємо, днями Кардашян потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса. На ній були широкі джинси, чорна водолазка і гостроносі чоботи з деніму.

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