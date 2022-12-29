Має прекрасний вигляд: Тіна Кароль продемонструвала схудлу фігуру і обличчя без макіяжу

Співачка не соромиться показуватися перед шанувальниками без косметики на обличчі і в домашньому одязі.

На фансторінці Тіни Кароль опублікували її новий знімок. Співачка у домашньому образі сфотографувалася у дзеркалі.

На світлині вона постала у чорному кроптопі на тонких бретельках і у блакитних джогерах із квітковим принтом.

Тіна похизувалася схудлою фігурою і пласким животом. Вона зібрала волосся у хвіст і була без макіяжу на обличчі.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

А в Instagram Stories співачка виклала селфі з автівки, на якому вона ці самі штани скомбінувала зі світлим джемпером.

Тіна Кароль / Фото: Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Навіть без розкішних вбрань, аксесуарів і мейкапу Кароль має прекрасний вигляд.

Нагадаємо, раніше Тіна показала свій повсякденний лук у чорному світшоті, спортивних штанях і чорній пов'язці на голові.

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