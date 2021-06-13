Має прерасний вигляд: Кім Кардашян у сексуальному бікіні позувала біля басейну

40-річна зірка реаліті та інфлюенсерка похизувалася спокусливою фігурою.

Кім Кардашян обожнює вихвалятися своїми сексуальними пишними формами. Цього разу зірка реаліті показала фото з відпочинку. Вона зробила знімок в басейні.

Кім спокусливо позувала у стильному абрикосовому купальнику, демонструючи на камеру пишний бюст, осину талію і широкі стегна. Волосся її було розпущене, а на обличчі була відсутня косметика. Кардашян має чудовий вигляд.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Ще зірка реаліті похизувалася пишною п'ятою точкою у цікавому комбінезоні з вирізами на сідницях і спині. Вбрання вона доповнила ботильйонами на шпильці і насиченим макіяжем.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, раніше Кім продемонструвала аутфіт в боді оливкового кольору, яке поєднала з дуже дивною теракотовою спідницею, яка була схожа на довгий шлейф. А ще вона зробила селфі в туалеті вже в іншому луці.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

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Кім Кардашян у купальниках (20 фото)

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