Має приголомшливий вигляд: 58-річна модель похизувалася фігурою у бікіні

Чеська модель показала знімки з Карибських островів.
58-річна чеська модель, акторка та письменниця Пауліна Порізкова захопила своєю підтягнутою фігурою. Жінка показала знімки, зроблені на Карибах, які займають особливе місце в її серці, оскільки у 1989 році вона там вийшла заміж та відвідує їх щороку.
Позувала зірка у синьому бікіні – її фігура має приголомшливий вигляд.
Пауліна пропагандує природне старіння, тому не вдавалася до ін'єкцій краси і не відвідувала пластичного хірурга. Проте нещодавно їй зробили операцію із заміни кульшових суглобів, про що вона написала у своєму Instagram, і навіть показала шрами після хірургічного втручання.
Нагадаємо, раніше пластичний хірург розповів, як правильно доглядати губи, щоб не було зморшок.
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