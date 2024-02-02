Має приголомшливий вигляд: 58-річна модель похизувалася фігурою у бікіні

58-річна чеська модель, акторка та письменниця Пауліна Порізкова захопила своєю підтягнутою фігурою. Жінка показала знімки, зроблені на Карибах, які займають особливе місце в її серці, оскільки у 1989 році вона там вийшла заміж та відвідує їх щороку.

Позувала зірка у синьому бікіні – її фігура має приголомшливий вигляд.

Пауліна Порізкова/instagram.com/paulinaporizkov/

Пауліна пропагандує природне старіння, тому не вдавалася до ін'єкцій краси і не відвідувала пластичного хірурга. Проте нещодавно їй зробили операцію із заміни кульшових суглобів, про що вона написала у своєму Instagram, і навіть показала шрами після хірургічного втручання.

Нагадаємо, раніше пластичний хірург розповів, як правильно доглядати губи, щоб не було зморшок.

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