Має приголомшливий вигляд: 60-річна Демі Мур поєднала м'яту зелену сукню та величезну шубу

60-річна американська акторка Демі Мур відвідала церемонію нагородження Fashion Trust US, яка відбулася у Голлівуді. Захід проводився некомерційною організацією, яка займається фінансуванням та розвитком молодих дизайнерських талантів, цього року вони провели свою першу церемонію нагородження.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Демі та її дочка Скаут Вілліс були серед гостей цього заходу. Мур продемонструвала струнку фігуру у напівпрозорій зеленій сукні з асиметричним подолом, яку носила без бюстгальтера.

Вбрання трохи пом'ялося, але все ж було сміливим, а ось поєднала вона його з величезною чорною шубою, зеленою сумкою і чорними туфлями. Демі розпустила довге волосся, зробила лаконічний макіяж і завершила лук великими сережками.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Дочка зірки — 31-річна Скаут, вирішила одягнути на церемонію довгу рожеву сукню з халтером та плісуванням. На животі у вбрання був виріз, а на спідниці високий розріз до стегна. Лук вона доповнила клатчем зі стразами та чоботами.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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