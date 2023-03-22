Має приголомшливий вигляд: 60-річна Демі Мур поєднала м'яту зелену сукню та величезну шубу

На світський захід вона прийшла із середньою дочкою.
60-річна американська акторка Демі Мур відвідала церемонію нагородження Fashion Trust US, яка відбулася у Голлівуді. Захід проводився некомерційною організацією, яка займається фінансуванням та розвитком молодих дизайнерських талантів, цього року вони провели свою першу церемонію нагородження.
Демі та її дочка Скаут Вілліс були серед гостей цього заходу. Мур продемонструвала струнку фігуру у напівпрозорій зеленій сукні з асиметричним подолом, яку носила без бюстгальтера.
Вбрання трохи пом'ялося, але все ж було сміливим, а ось поєднала вона його з величезною чорною шубою, зеленою сумкою і чорними туфлями. Демі розпустила довге волосся, зробила лаконічний макіяж і завершила лук великими сережками.
Дочка зірки — 31-річна Скаут, вирішила одягнути на церемонію довгу рожеву сукню з халтером та плісуванням. На животі у вбрання був виріз, а на спідниці високий розріз до стегна. Лук вона доповнила клатчем зі стразами та чоботами.
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