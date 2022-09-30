Має приголомшливий вигляд: 67-річна Донателла Версаче відвідала захід Амаль та Джорджа Клуні

Вона традиційно одягла на світський захід лук від свого бренду.

Після розкішного показу колекції весна-літо 2023 року на початку тижня модельєрка Донателла Версаче вирушила до Нью-Йорка, щоб відвідати першу церемонію Clooney Foundation for Justice Albie. Захід був організований адвокатом з прав людини Амаль Клуні та її чоловіком-кінозіркою Джорджем Клуні.

Перед камерами 67-річна Донателла з'явилася у "металевій" сукні фіолетового відливу та з шифоновими вставками. Вбрання було довгим, не мало рукавів, але на ньому був цікавий крій у вигляді скошених ліній спереду. Вбрання було, звичайно ж, від Versace.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

Доповнили образ знаменитості туфлі на високій платформі, макіяж із блискучими шимерними тінями, манікюр та кілька прикрас.

Донателла Версаче / Фото: Getty Images

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