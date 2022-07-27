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Має приголомшливий вигляд: Аманда Голден у бікіні поділилася кадрами з відпустки

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Має приголомшливий вигляд: Аманда Голден у бікіні поділилася кадрами з відпустки

Аманда Голден / Фото: Instagram Аманди Голден

51-річна британська ведуча та суддя конкурсу British Got Talent Аманда Голден зараз перебуває у відпустці разом із сім'єю. Для літнього відпочинку вона вибрала сонячну Грецію.

У своєму Instagram Аманда Голден ділиться деякими знімками, зокрема показує фото в бікіні. Знаменитість опублікувала кілька різнопланових кадрів та продемонструвала, як сидить на краю дерев'яного човна у блакитному бікіні та накидці. А також похвалилася фігурою у зеленому бікіні, засмагаючи лежачи на тому ж човні.

А також станцювала в іншому купальнику, білій накидці та шортах біля басейну.

Ще Аманда опублікувала кумедний ролик, у якому зазнімкована зі своєю дочкою та собакою. У відео Голден продемонструвала стійку на голові.

Шанувальники не залишили пост ведучої без уваги, написавши їй, що вона має приголомшливий вигляд.

Раніше Аманда Голден їздила до Сицилії разом із коміком Аланом Карром, де вони знімали спільне шоу для BBC. В Італію зірка прилетіла на приватному джеті, що засмутило деяких шанувальників зірки. Вони писали, що їх розчаровує те, що багато знаменитостей вболівають за порятунок планети, а потім літають на приватних літаках.

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