Має приголомшливий вигляд: Джессіка Сімпсон, яка схудла на 45 кілограмів, з'явилася на публіці в мінісукні

42-річна співачка Джесіка Сімпсон, була шалено популярною в нульових, але в останні роки на публіці практично не з'являється через проблеми з вагою, які наздогнали її після народження дітей, вона замкнулася в собі, страждала від депресії та алкогольної залежності. У пікові моменти її вага перевищувала 100 кілограмів, що дуже складно їй було прийняти.

Однак зібравшись із силами співачка все ж таки змогла впоратися зі своєю проблемою і завдяки тривалій та старанній роботі над собою змогла у 2019 кроку схуднути на 45 кілограмів. Зараз вона має розкішний вигляд і більше не боїться носити обтислі мінісукні і днями в одному з таких образів її сфотографували в Нью-Йорку.

На Джесіці була жовта мінісукня з воланами на рукавах і спідниці, а також вирізами на животі. Під сукню співачка одягла білий мереживний бюстгальтер, який було видно, а також золотисті босоніжки на платформах. Завершували цей гламурний образ сумка-хобо зі стразами, безліч каблучок на пальцях та кольоровий манікюр.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Другий лук зірки — чорна довга сукня з екошкіри на одне плече. Вбрання також мало плісовану спідницю. Цей лук Сімпсон завершила квадратним клатчем зі стразами, прикрасами на шиї, укладанням та макіяжем.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

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