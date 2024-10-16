Має привабливий вигляд: американська модель у мереживній сукні продемонструвала білизну на афтепаті

Валентина Феррер у прозорому вбранні з'явилася на вечірці.

Аргентинська модель і акторка Валентина Феррер відвідала афтепаті "The Victorias Secret Show 2024" у Нью-Йорку.

Для такої події вона обрала сексуальний образ total black. На Валентині була мереживна сукня з квітковим візерунком, у якій вона блиснула чорною білизною.

Валентина Феррер / Фото: Getty Images

Лук жінка доповнила чорним шкіряним пальтом, яке спустила з плечей, чорними босоніжками з ремінцями, на високих платформах і підборах, а також чорною сумкою.

Феррер зробила укладання з локонами, макіяж із персиковими рум'янами, і прикрасила шию чокером із намистинами і хрестиком.

Нагадаємо, американська модель Анок Яй одягла на вечірку чорне корсетне боді з пікантним декольте та чорні капронові колготи-туфлі.

Читайте також: