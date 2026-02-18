Має приголомшливий вигляд: 61-річна Ель Макферсон позувала в спідній білизні

Ель Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

61-річна австралійська супермодель, акторка, продюсерка і телеведуча — Ель Макферсон - з’явилася в рекламі бренду Bonds. Результат їхньої співпраці вона опублікувала у своєму Instagram.

Ель позувала в трикотажних комплектах спідньої білизни молочного, червоного і чорного кольорів, а також у чорному суцільному купальнику. Модель має просто приголомшливий вигляд.

Зазначимо, Ель Макферсон була однією з найвідоміших супермоделей 1980-90-х поряд із Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл. Отримала прізвисько «The Body» («Тіло») за ідеальні пропорції та спортивну фігуру. У свої 61 рік продовжує зніматися для фешн-проєктів, демонструючи здоровий і природний спосіб життя без жорстких дієт і пластичної хірургії.

Ель неодноразово наголошувала, що не боїться віку, а сприймає його як процес накопичення досвіду та мудрості. Вона вважає, що в 50+ жінка може мати кращий вигляд, ніж у молодості, якщо дбає про тіло, розум і внутрішній світ. Для Макферсон важливо почуватися живою й енергійною — це відбивається зовні.

Раніше, нагадаємо, модель Ель Макферсон позувала топлес.