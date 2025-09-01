- Дата публікації
304
1 хв
Має приголомшливий вигляд: 92-річна зірка фільму Гічкока "Запаморочення" – Кім Новак – з’явилася у Венеції
Легендарна американська акторка отримала нагороду «Золотий лев».
Ікона Голлівуду 1950–1960-х років — Кім Новак — відвідала Венеційський кінофестиваль. На церемонії вона отримала премію «Золотий лев» за життєві досягнення. До речі, свою славу акторка отримала за головну роль у фільмі Альфреда Гічкока «Запаморочення» (Vertigo, 1958 рік), який нині вважається одним із найкращих кіношедеврів усіх часів.
На кінофестивалі Новак з’явилася у вечірній чорній сукні максі на тонких бретельках, зверху якої вона накинула чорно-зелену хустку, прикрасивши її елегантною брошкою з камінням у вигляді бабки.
Аутфіт Кім доповнила чорними високими рукавичками, чорними босоніжками, акуратним укладанням і легким макіяжем. Вона мала просто приголомшливий вигляд.
Нагадаємо, Сідні Свіні зіграє Кім Новак у біографічній стрічці «Скандал» від режисера Колмана Домінго. У драматичному байопіку покажуть роман між голлівудською дівою Кім Новак і темношкірим співаком-актором-танцюристом Семмі Девісом-молодшим. Дія у фільмі розгортається наприкінці 1950-х, коли роман розпочався і невдовзі завершився через расизм у Голлівуді.