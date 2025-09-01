ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

Має приголомшливий вигляд: 92-річна зірка фільму Гічкока "Запаморочення" – Кім Новак – з’явилася у Венеції

Легендарна американська акторка отримала нагороду «Золотий лев».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кім Новак

Кім Новак / © Getty Images

Ікона Голлівуду 1950–1960-х років — Кім Новак — відвідала Венеційський кінофестиваль. На церемонії вона отримала премію «Золотий лев» за життєві досягнення. До речі, свою славу акторка отримала за головну роль у фільмі Альфреда Гічкока «Запаморочення» (Vertigo, 1958 рік), який нині вважається одним із найкращих кіношедеврів усіх часів.

Кім Новак / © Getty Images

Кім Новак / © Getty Images

На кінофестивалі Новак з’явилася у вечірній чорній сукні максі на тонких бретельках, зверху якої вона накинула чорно-зелену хустку, прикрасивши її елегантною брошкою з камінням у вигляді бабки.

Кім Новак / © Getty Images

Кім Новак / © Getty Images

Аутфіт Кім доповнила чорними високими рукавичками, чорними босоніжками, акуратним укладанням і легким макіяжем. Вона мала просто приголомшливий вигляд.

Нагадаємо, Сідні Свіні зіграє Кім Новак у біографічній стрічці «Скандал» від режисера Колмана Домінго. У драматичному байопіку покажуть роман між голлівудською дівою Кім Новак і темношкірим співаком-актором-танцюристом Семмі Девісом-молодшим. Дія у фільмі розгортається наприкінці 1950-х, коли роман розпочався і невдовзі завершився через расизм у Голлівуді.

Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie