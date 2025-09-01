Кім Новак / © Getty Images

Ікона Голлівуду 1950–1960-х років — Кім Новак — відвідала Венеційський кінофестиваль. На церемонії вона отримала премію «Золотий лев» за життєві досягнення. До речі, свою славу акторка отримала за головну роль у фільмі Альфреда Гічкока «Запаморочення» (Vertigo, 1958 рік), який нині вважається одним із найкращих кіношедеврів усіх часів.

Кім Новак / © Getty Images

На кінофестивалі Новак з’явилася у вечірній чорній сукні максі на тонких бретельках, зверху якої вона накинула чорно-зелену хустку, прикрасивши її елегантною брошкою з камінням у вигляді бабки.

Кім Новак / © Getty Images

Аутфіт Кім доповнила чорними високими рукавичками, чорними босоніжками, акуратним укладанням і легким макіяжем. Вона мала просто приголомшливий вигляд.

Нагадаємо, Сідні Свіні зіграє Кім Новак у біографічній стрічці «Скандал» від режисера Колмана Домінго. У драматичному байопіку покажуть роман між голлівудською дівою Кім Новак і темношкірим співаком-актором-танцюристом Семмі Девісом-молодшим. Дія у фільмі розгортається наприкінці 1950-х, коли роман розпочався і невдовзі завершився через расизм у Голлівуді.