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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
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1 хв

Має приголомшливий вигляд: Елізабет Герлі показала свою 85-річну маму у леопардовому купальнику з глибоким декольте

Акторка і її мама позували на знімку у гламурних купальниках із анімалістичним принтом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі з мамою

Елізабет Герлі з мамою / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram світлину з відпочинку зі своєю мамою Анджелою Мері Герлі, яка відсвяткувала своє 85-річчя. Жінка має просто приголомшливий молодий вигляд.

Елізабет Герлі з мамою / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі з мамою / © Instagram Елізабет Герлі

На знімку вони постали у леопардових купальниках власного бренду акторки Elizabeth Hurley Beach. На Ліз було бікіні із металевою фурнітурою у вигляді золотого ланцюжка на ліфі. А на Анджелі — суцільний купальник із глибоким декольте. Жінка продемонструвала підтягнуте тіло, гарний бюст і шовковисту шкіру — її вигляд зовсім не відповідає цифрам у паспорті. Тепер зрозуміло, від кого в Елізабет ідеальна фігура і чудовий молодий вигляд.

Свої пляжні луки мама з донькою доповнили однаковими білими халатами з вишивкою.

«Наче двійнята з моєю мамою. Ми щойно відсвяткували її 85-річчя, звісно ж, у @elizabethhurleybeach», — підписала знімок акторка.

Нагадаємо, Елізабет Герлі похизувалася ідеальною фігурою у червоному бікіні.

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