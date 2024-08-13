Має розкішний вигляд: 54-річна Наомі Кемпбелл засвітила фігуру у бікіні

Суперзірка показала фотографії з відпочинку на яхті.

54-річна британська модель і суперзірка 90-х Наомі Кемпбелл відпочиває на Ібіці. Компанію їй склав мультимільйонер із Саудівської Аравії, кінопродюсер Мохаммед Аль Туркі, з яким вона вже давно товаришує.

Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Фотографіями з розкішної яхти Наомі поділилася у себе в Instagram. Фоловери зірки були захоплені фігурою супермоделі.

Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

На одному зі знімків Наомі позувала в рожевому бікіні з бюстгальтером-бандо та в капелюсі. А на іншому – в компанії Мохаммеда та актора Вілла Сміта.

Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Своїми фотографіями з Аль Туркі модель підігріває чутки про їхній можливий роман.

Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл показала, як несла факел з вогнем на Олімпіаді-2004.

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