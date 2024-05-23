Має розкішний вигляд: 58-річна Сінді Кроуфорд у лазневому халаті похизувалася стрункими ногами

Супермодель показала, як готується до світського виходу.
58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала у своєму Instagram кілька фотографій, зроблених, швидше за все, у номері готелю. На них модель позує у кріслі, на ній банний халат та рушник на голові, а також патчі під очима.
Через розріз на халаті Сінді демонструє свої стрункі та довгі ноги. Скоріш за все, зірка готується до світського виходу.
Також Кроуфорд привітала із днем народження свою колежанку – супермодель Наомі Кемпбелл, якій 22 травня виповнилося 54 роки. Сінді опублікувала архівне фото, зроблене ще у 90-х, на піку їхніх кар'єр.
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд показувала свою першу обкладинку у Vogue. Потрапити на обкладинку цього легендарного глянцю мріють усі моделі, і вона змогла це зробити у 1987-му у віці 21 року.
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