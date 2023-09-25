Має розкішний вигляд: 62-річна Джуліанна Мур з'явилася на церемонії у сукні теракотового кольору

Мур обрала монохромний образ для свого світського виходу.
Американська акторка Джуліанна Мур прибула до Мілана, щоб відвідати церемонію вручення премії за внесок у сталий розвиток моди CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Захід проводився в завершальний день Тижня моди у театрі Ла Скала.
Акторка постала перед фотографами в цікавій сукні теракотового кольору від бренду Bottega Veneta. Вбрання мало бретельку-Галтер прикрашену золотою "краплею", а також безліч драпувань.
Талію сукні прикрашав великий вузол, а поділ спідниці був зібраний. Образ Джуліанна доповнила золотими сережками, чорним клатчем Knot від Bottega Veneta, а також туфлями винного відтінку.
Макіяж у акторки був у колір вбрання, оскільки на очі вона нанесла коричневі тіні, а також зробила манікюр винного кольору. Своє розкішне руде волосся вона просто розпустила.
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