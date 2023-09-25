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Має розкішний вигляд: 62-річна Джуліанна Мур з'явилася на церемонії у сукні теракотового кольору

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Має розкішний вигляд: 62-річна Джуліанна Мур з'явилася на церемонії у сукні теракотового кольору

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Мур обрала монохромний образ для свого світського виходу.

Американська акторка Джуліанна Мур прибула до Мілана, щоб відвідати церемонію вручення премії за внесок у сталий розвиток моди CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Захід проводився в завершальний день Тижня моди у театрі Ла Скала.

Акторка постала перед фотографами в цікавій сукні теракотового кольору від бренду Bottega Veneta. Вбрання мало бретельку-Галтер прикрашену золотою "краплею", а також безліч драпувань.

Талію сукні прикрашав великий вузол, а поділ спідниці був зібраний. Образ Джуліанна доповнила золотими сережками, чорним клатчем Knot від Bottega Veneta, а також туфлями винного відтінку.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Макіяж у акторки був у колір вбрання, оскільки на очі вона нанесла коричневі тіні, а також зробила манікюр винного кольору. Своє розкішне руде волосся вона просто розпустила.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
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