Має розкішний вигляд: 66-річна Шерон Стоун із глибоким вирізом з'явилася на Тижні моди у Мілані

Шерон Стоун відвідала показ колекції осінь-зима 2025-2026 бренду Antonio Marras, який відбувся у межах Міланського тижня моди.

Акторка мала розкішний вигляд і була у чудовому настрої. На Шерон було вбрання у стриманих кольорах – біло-чорно-бежевому. Воно складалося зі спідниці максі з розрізом ззаду і кардигану з поясом та глибоким вирізом і чорною торочкою, яка була схожою на пір'я.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Аутфіт Стоун доповнила чорними лакованими туфлями зі шнурівкою і чорною місткою сумкою із золотою фурнітурою.

Зірка зробила акуратне укладання, макіяж із помадою ягідного відтінку і завершила лук чорними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Шерон Стоун вийшла на сцену благодійного концерті у Нью-Йорку у вбранні із високим розрізом.

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