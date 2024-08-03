Має розкішний вигляд: 68-річна сестра Майкла Джексона продемонструвала струнку фігуру в Іспанії

Старша сестра Майкла Джексона, співачка, акторка та авторка бестселерів – Ла Тоя Джексон – потрапила до об'єктивів папараці під час прогулянки у курортному іспанському місті Пальма-де-Майорка. Побачивши фотографів, вона радісно усміхнулася і помахала їм.

Туди вона прибула на традиційну вечірку відомого агента з елітної нерухомості Марселя Ремуса. Жінка йшла у компанії американського хореографа, моделі і телеведучого Брюса Дарнелла.

Ла Тойя Джексон / Фото: Getty Images

Ла Тоя мала розкішний і стрункий вигляд. На ній була шовкова блузка кольору айворі і спортивні чорні штани-кльош із білими лампасами.

Тонку талію Джексон підкреслила мегашироким чорним шкіряним поясом із металевою пряжкою. Взута вона була у чорні замшеві туфлі з чорною монограмою Louis Vuitton.

Співачка зробила гарне укладання з локонами, довгий манікюр і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Брюс був одягнений у білі сорочку і штани з коричневим поясом, на плечі він накинув бежевий піджак від Tom Ford і взув коричневі туфлі.

Нагадаємо, Ла Тоя Джексон взяла участь у прес-конференції шоу "Назавжди найкраще шоу про короля поп-музики" в Centro Cultural Teatro в Мехіко. Перед публікою вона постала у чорному обтислому комбінезоні з широким шкіряним поясом на талії, укороченій куртці зі стразами і металевою фурнітурою і чорних високих чоботах.

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