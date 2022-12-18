Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Має розкішний вигляд: Аліна Байкова показала, як вібдувалася її фотосесія у студії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
839
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Має розкішний вигляд: Аліна Байкова показала, як вібдувалася її фотосесія у студії

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Знімки вийшли дуже атмосферними.

Супермодель Аліна Байкова поділилася з підписниками у Instagram деталями своєї роботи. Зірка опублікувала коротке відео, в якому показала, як відбувається фотосесія у студії.

Байкова була одягнена в чорні сітчасті колготки та боді з довгими рукавами і красивим звивистим візерунком. Доповнювали цей образ макіяж, сережки та капелюх із величезними крисами.

Обличчя дівчини на фото видно практично не було, а ось автором фотосесії виступила відома портретистка та фешн-фотографка Ліндсі Адлер із Мангеттена.

Аліну Ліндсі фотографує вже не вперше і на своїй сторінці в соцмережі раніше публікувала кілька розкішних портретів українки.

Читайте також:

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Українська модель розповіла про депресію, яка її скувала від початку війни

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
839
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація