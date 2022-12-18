Має розкішний вигляд: Аліна Байкова показала, як вібдувалася її фотосесія у студії

Знімки вийшли дуже атмосферними.
Супермодель Аліна Байкова поділилася з підписниками у Instagram деталями своєї роботи. Зірка опублікувала коротке відео, в якому показала, як відбувається фотосесія у студії.
Байкова була одягнена в чорні сітчасті колготки та боді з довгими рукавами і красивим звивистим візерунком. Доповнювали цей образ макіяж, сережки та капелюх із величезними крисами.
Обличчя дівчини на фото видно практично не було, а ось автором фотосесії виступила відома портретистка та фешн-фотографка Ліндсі Адлер із Мангеттена.
Аліну Ліндсі фотографує вже не вперше і на своїй сторінці в соцмережі раніше публікувала кілька розкішних портретів українки.
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