Має розкішний вигляд: Аліна Байкова показала, як вібдувалася її фотосесія у студії

Супермодель Аліна Байкова поділилася з підписниками у Instagram деталями своєї роботи. Зірка опублікувала коротке відео, в якому показала, як відбувається фотосесія у студії.

Байкова була одягнена в чорні сітчасті колготки та боді з довгими рукавами і красивим звивистим візерунком. Доповнювали цей образ макіяж, сережки та капелюх із величезними крисами.

Обличчя дівчини на фото видно практично не було, а ось автором фотосесії виступила відома портретистка та фешн-фотографка Ліндсі Адлер із Мангеттена.

Аліну Ліндсі фотографує вже не вперше і на своїй сторінці в соцмережі раніше публікувала кілька розкішних портретів українки.

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