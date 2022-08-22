Має розкішний вигляд: Аманда Голден у бікіні позувала на камені

51-річна британська ведуча похизувалася розкішною фігурою на новому знімку, який опублікувала під час відпустки у своєму блогу в Instagram.

Британська теле і радіоведуча перебуває у відпустці, яку проводить разом із сім'єю на Сицилії, в Італії.

Голден мала неймовірний вигляд у крихітному бікіні, коли її сфотографував хтось із рідних, як вона виходила з води.

На другому знімку Аманда ефектно присіла на камінь у купальнику та чорних сонцезахисних окулярах. Схоже фото Голден зробила і з іншого ракурсу, показавши свою фігуру у всій красі. Раніше в цьому ж купальнику ведуча вже з'являлася у кадрі.

Аманда Голден / Фото: Instagram Аманди Голден

Своє довге волосся зірка зібрала у високий пучок, одягла кілька підвісок на шию і кілька золотих браслетів на зап'ястя. Окрім відпочинку із сім'єю на Сицилії, Голден також разом із коміком Аланом Карром знімають спільне шоу для BBC.

Аманда Голден / Фото: Instagram Аманди Голден

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