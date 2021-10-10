Має розкішний вигляд: Глое Кардашян в червоній мінісукні прийшла на вечірку

Має розкішний вигляд: Глое Кардашян в червоній мінісукні прийшла на вечірку

Глое Кардашян підтримала свою сестру Кім після того, як та стала ведучою шоу Saturday Night Live.

37-річна Глое Кардашян приїхала на афтепаті шоу Saturday Night Live, щовідбулося в одному із закладів Нью-Йорка. Компанію їй склав колишній хлопець її сестри Кортні Кардашян.

Глое мала розкішний вигляд в короткій червоній сукні на одне плече, поверх якої одягла довгий червоний плащ. Розкішний лук зірки доповнювали червоні туфлі-човники з крокодилячої шкіри, а також червона захисна маска на обличчі.

Глое Кардашян та Скотт Дісік / Getty Images

Довге біляве волосся Глое розпустила і розчесала за проділом, а також зробила собі насичений макіяж очей. У неї були дуже довгі нігті, нафарбовані світлим лаком. Йшла зірка під руку зі Скоттом Дісіком.

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