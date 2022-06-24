Має розкішний вигляд: модна блогерка з Німеччини з'явилася в Італії у сукні від українського бренду

Має розкішний вигляд: модна блогерка з Німеччини з'явилася в Італії у сукні від українського бренду

Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлуєнсерка Леоні Ганне від початку повномасштабної війни Росії проти України активно підтримує нашу країну.

Дівчина неодноразово з'являлася у синьо-жовтих вбраннях та висловлювала свою солідарність із народом України, а також розповідала, що бабуся її бойфренда – українка.

Наразі знаменита блондинка проводить час в італійському місті Сорренто з друзями та відвідує світські заходи. На одній із вечірок Леоні з'явилася у сукні від українського бренду Jamemme.

Ніжне жовте вбрання зветься Oceana і складається з безлічі дрібних складок, які швачки бренду майстерно викладають вручну, щоб створити подібні ефект. Образ знаменитість доповнила сумкою Chanel та босоніжками Aquazzura.

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