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Має розкішний вигляд: модна блогерка з Німеччини з'явилася в Італії у сукні від українського бренду

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Має розкішний вигляд: модна блогерка з Німеччини з'явилася в Італії у сукні від українського бренду

Леоні Ганне / Фото: instagram.com/leoniehanne

Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлуєнсерка Леоні Ганне від початку повномасштабної війни Росії проти України активно підтримує нашу країну.

Дівчина неодноразово з'являлася у синьо-жовтих вбраннях та висловлювала свою солідарність із народом України, а також розповідала, що бабуся її бойфренда – українка.

Наразі знаменита блондинка проводить час в італійському місті Сорренто з друзями та відвідує світські заходи. На одній із вечірок Леоні з'явилася у сукні від українського бренду Jamemme.

Ніжне жовте вбрання зветься Oceana і складається з безлічі дрібних складок, які швачки бренду майстерно викладають вручну, щоб створити подібні ефект. Образ знаменитість доповнила сумкою Chanel та босоніжками Aquazzura.

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