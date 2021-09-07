Має розкішний вигляд: німецька фешнблогерка у золотій сукні похизувалася стрункими ногами

Леоні Ганне знає, як потрібно одягнутися, щоб привернути до себе увагу на червоній доріжці.

На Венеційському кінофестивалі можна побачити багатьох зіркових красунь в ефектних луках. Цього разц нашу увагу привернула німецька модель і фешнблогерка — Леоні Ганне. Вона прийшла на прем'єру фільму La Scuola Cattolica.

Дівчина постала перед публікою у розкішному образі. На ній була золота сукня-бюстьє, розшита дзеркальними деталями, зі шлейфом. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги.

Леоні Ганне / Getty Images

Свій аутфіт Леоні доповнила золотистими босоніжками на шпильці. Волосся її було укладене хвилями, а на обличчі був макіяж з акцентом на очах. Вуха Ганне прикрасила золотими сережками, а декольте — делікатним намистом.

Леоні Ганне / Getty Images

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Кінофестиваль у Венеції — це справжній фешнподіум, на якому знамениті жінки вихваляються найкращими своїми вбраннями. Наприклад, акторка Аня Тейлор-Джой раніше сяяла на червоній доріжці у яскравому аутфіті, в якому була схожа на ляльку Барбі у стилі 60-х. Вона підкреслила струнку фігуру атласною рожевою сукнею-футляром від Dior з бантом на талії, який спадав на підлогу.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

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