Має розкішний вигляд: Софія Вергара підкреслила фігуру ефектною червоною сукнею

52-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара стала головною зіркою нового випуску журналу Variety. На обкладинці глянцю зірка з'явилася в ефектному образі – обтислій червоній сукні, яку доповнювали білі туфлі-човники і білий манікюр. Волосся актриси було розпущене і трохи скуйовджене.

Також вона приміряла мереживний корсет у поєднанні з оригінальними чорно-білими штанями.

В інтерв'ю журналу Софія розповіла про свою роль у серіалі "Гризельда" – вона зіграла колумбійську наркобаронесу Грізельду Бланко, яка була кримінальним авторитетом у США у 70-80-х роках.

Вергара зізналася, що давно хотіла зіграти цю роль, адже її пристрасть до історії Гризельди була викликана не лише бажанням розширити своє акторське портфоліо після закінчення серіалу "Американська сімейка" у 2020 році. Причина була глибша: у 1996 році, коли їй було 24 роки, її старшого брата Рафаеля було вбито колумбійським картелем внаслідок невдалої спроби викрадення.

Після вбивства брата вона перевезла до США матір, сестру та молодшого брата, щоб вони жили з нею. "Це було тяжко, тому що мені довелося взяти на себе відповідальність за всю сім'ю", — зізнається актриса.

За цю роль вона номінована на "Еммі" в категорії "Найкраща актриса мінісеріалу".

Нагадаємо, раніше Софія Вергара вийшла на червону доріжку перед першим чвертьфіналом 19-го сезону шоу America's Got Talent, у якому вона є одною із суддів. Вона продемонструвала перед фотографами оригінальне вбрання, адже поєднувала клаптевий топ із мереживом та декором у вигляді каменів та штани.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Читайте також:

Софія Вергара у вечірньому вбранні (15 фото)