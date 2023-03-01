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Має розкішний вигляд: українка Крісті Пономар дефілює на модних шоу відомих брендів

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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474
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Має розкішний вигляд: українка Крісті Пономар дефілює на модних шоу відомих брендів

Фото: Associated Press

Українська модель підкорює подіуми найвідоміших брендів.

Крісті Пономар за останні кілька тижнів встигла продефілювати на модних шоу у Нью-Йорку та Мілані, тому ми вирішили зібрати виходи дівчини на різних показах.

Jason Wu

На показі канадського модельєра, який відбувався у межах Тижня моди в Нью-Йорку, Крісті вийшла на подіум в елегантній чорній напівпрозорій сукні, під якою вона мала щільне боді. Вбрання доповнювали колготки та туфлі на ремінцях.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Sportmax

У Мілані під час показу колекції осінь-зима 2023-2024 Крісті вийшла на публіку у бежевій сукні складного дизайну. Вбрання прикрашав тонкий пояс на талії.

© Getty Images
Фото: Getty Images

N21

Під час показу осінь-зима 2023-2024 в Мілані модель приміряла лук в ніжній гамі, який поєднував трикотажну кофту і сукню в білизняному стилі з мереживом.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Prada

На показі легендарного італійського Модного дому на Крісті був шкіряний текстурний костюм із жакетом та спідницею, який доповнювали сумка та помаранчеві туфлі у стилі орігамі.

© Associated Press
Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
474
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