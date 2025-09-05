Має ефектний вигляд: Кетрін Зета-Джонс мереживною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Акторка мала ефектний і спокусливий вигляд.

На зірці була коротка сукня по фігурі з чорного делікатного мережива з високою горловиною, під якою була ще одна сукня бежевого відтінку. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Лук Зета-Джонс доповнила елегантним чорним подовженим жакетом, чорними капроновими колготами і чорними лакованими туфлями.

У Кетрін було укладання з м’якими локонами, макіяж із рожевою помадою і білий манікюр. На обличчя вона одягла чорні окуляри у черепаховій оправі, а вуха прикрасила довгими сережками.

Нагадаємо, минулого разу Кетрін Зета-Джонс вийшла в світ у вкороченому жакеті і сукні міді з корсетом, який мав рожеву шнурівку, від бренду Thom Browne.