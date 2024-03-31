Має сексуальний вигляд: британська модель чорною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Арабелла Чі у спокусливому образі total black сходила на вечірку.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові знімки. На красуня продемонструвала сексуальний лук, у якому вона сходила на вечірку.
Модель одягла чорну мінісукню на одне плече і з прозорими вставками. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Чі, якими вона похизувалася на камеру.
Образ Арабелла доповнила чорним жакетом, босоніжками на шпильках від Yves Saint Laurent та плетеною сумочкою кольору металік.
Вона зробила укладання з локонами, насичений вечірній макіяж і завершила лук прикрасами.
"Незабутній вечір", – підписала Чі фото.
Нагадаємо, Арабелла Чі у мереживному кетс'юті з пікантним декольте похизувалася сексуальною фігурою.
Читайте також: