Має сексуальний вигляд: британська модель чорною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Арабелла Чі у спокусливому образі total black сходила на вечірку.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові знімки. На красуня продемонструвала сексуальний лук, у якому вона сходила на вечірку.

Модель одягла чорну мінісукню на одне плече і з прозорими вставками. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Чі, якими вона похизувалася на камеру.

Арабелла Чі/Instagram

Образ Арабелла доповнила чорним жакетом, босоніжками на шпильках від Yves Saint Laurent та плетеною сумочкою кольору металік.

Арабелла Чі/Instagram

Вона зробила укладання з локонами, насичений вечірній макіяж і завершила лук прикрасами.

"Незабутній вечір", – підписала Чі фото.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі у мереживному кетс'юті з пікантним декольте похизувалася сексуальною фігурою.

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