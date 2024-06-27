Має сексуальний вигляд: британська модель у бікіні спокусливо позувала біля пальми

Арабелла Чі не втомлюється приміряти нові купальники і фотографуватися.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – поділилася в Instagram новою порцією знімків.
Цього разу красуня влаштувала фотосет у пікантному літньому ансамблі різних пастельних кольорів.
На Чі був топ, який складався практично з самих довгих рукавів, бікіні і мініспідниці.
Арабелла спокусливо позувала біля пальми, демонструючи сексуальні вигини і струнку фігуру.
У неї було розпущене волосся, макіяж у максимально природних відтінках і золоті прикраси.
Нагадаємо, раніше Арабелла Чі у білому купальнику приймала сонячні ванни на шезлонгу.
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