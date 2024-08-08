Має сексуальний вигляд: британська телезірка прийшла на вечірку у мереживному бікіні

Глоя Феррі обрала для своєї появи спокусливий аутфіт.
Британська телезірка Глоя Феррі показала фоловерам в Instagram, як вона обрала лук для вечірки.
На знімках жінка постала у червоному мереживному бікіні з бежевими зав'язками. Глоя похизувалася стрункою фігурою і сексуальним бюстом.
Свій образ вона доповнила золотистими босоніжками, золотими браслетами і стильними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі пила коктейль у перламутровому кольоровому купальнику з ліфом-бандо, який зовсім трішки прикривав її пишні груди.
Читайте також:
- У сукні з прозорим верхом і без бюстгальтера: британська телезірка продемонструвала сексуальну обновку
- У смарагдовому купальнику з камінням: британська телезірка похизувалася спокусливими сідницями
- Гламурна брюнетка: зірка реаліті у леопардовому бікіні позувала на тлі гарного краєвиду