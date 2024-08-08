Має сексуальний вигляд: британська телезірка прийшла на вечірку у мереживному бікіні

Глоя Феррі обрала для своєї появи спокусливий аутфіт.

Британська телезірка Глоя Феррі показала фоловерам в Instagram, як вона обрала лук для вечірки.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

На знімках жінка постала у червоному мереживному бікіні з бежевими зав'язками. Глоя похизувалася стрункою фігурою і сексуальним бюстом.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Свій образ вона доповнила золотистими босоніжками, золотими браслетами і стильними сонцезахисними окулярами.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі пила коктейль у перламутровому кольоровому купальнику з ліфом-бандо, який зовсім трішки прикривав її пишні груди.

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