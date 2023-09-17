Має сексуальний вигляд: Лотті Мосс підкреслила спокусливу фігуру шкіряною сукнею

25-річна сестра Кейт Мосс, британська модель і зірка OnlyFans Лотті Моссу пікантному образі total black сходила на вечірку.

Лотті Мосс потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла з вечірки у Лондоні.

Дівчина мала сексуальний вигляд. На моделі була чорна шкіряна сукня максі без рукавів, яка чудово підкреслила її спокусливу фігуру і пишний бюст.

Лотті Мосс / Фото: Getty Images

Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями і срібною сумкою зі стразами. Біляве волосся вона уклала хвилями і одягла на обличчя чорні окуляри у прямокутній оправі. У вухах були сережки-кільцями з камінням, а на пальцях – каблучки.

Нагадаємо, раніше Лотті Мосс продемонструвала ніжний лук у світло-рожевій мінісукні Clio Peppiatt, прикрашеній великим камінням, бісером і намистинами.

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