Має сексуальний вигляд: порноакторка у яскравому купальнику похизувалася ідеальними сідницями

Порноакторка Livv Fitt опублікувала в Instagram світлини з імпровізованого фотосету, який влаштувала на свіжому повітрі під час відпочинку.

Livv Fitt/Instagram

Білявка постала перед фотокамерою у яскравому купальнику з квітковим принтом, золотими кільцями і зав'язками навколо талії.

Livv Fitt зробила хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр.

Livv Fitt/Instagram

Порноакторка з різних ракурсів похизувалася своїми ідеальними і сексуальними сідницями.

Livv Fitt/Instagram

Livv Fitt/Instagram

Нагадаємо, раніше Livv Fitt продемонструвала струнку фігуру у чорній мереживній білизні з підтяжками.

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