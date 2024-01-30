Має сексуальний вигляд: співачка Іггі Азалія у сукні з вирізами та розрізами прийшла на "порно-Оскар"

Іггі Азалія відвідала церемонію нагородження премії AVN Awards, що відбулася в Лас-Вегасі. Це кінонагорода американського журналу AVN (Adult Video News), яку вручають за досягнення у створенні фільмів для дорослих. Її ще називають "порно-Оскар".

На червоній доріжці Іггі з'явилася у чорній обтислій сукні з розрізами по боках, американською проймою та сексуальними вирізами над і під грудьми. Зона декольте була прикрашена срібними метеликами.

Іггі Азалія / Фото: Getty Images

Аутфіт Азалія доповнила лакованими бежевими туфлями на шпильках, браслетом-ланцюжком і каблучками. Вона зробила хвилясте укладання і макіяж із чорними стрілками. Довгий білий манікюр завершив лук артистки.

Нагадаємо, у центрі уваги премії опинилася порноакторка Queenie Sateen, яка шокувала всіх провокаційною зачіскою у вигляді величезного прутня.

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