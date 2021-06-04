Має сексуальний вигляд: Тіна Кароль продемонструвала образ у сукні з пікантним декольте та вирізами

Співачка в ефектному аутфіті знялася у новій фотосесії.
Тіна Кароль показала в Instagram новий ефектний образ. Перед камерою артистка з'явилася у чорній трикотажній сукні. Вона складалася з ліфа з пікантним декольте, який з'єднувався зі спідницею міді. На талії були спокусливі вирізи.
Вбрання Кароль поєднала з чорними босоніжками на шпильці і червоним педикюром. Волосся її було укладене в зачіску з легкими локонами, а на обличчі був ніжний макіяж. Шию прикрашало срібне кольє з підвіскою-трояндою.
У цьому образі Тіна мала дуже сексуальний вигляд.
Нагадаємо, Кароль провела екскурсію своїм заміським будинком і зізналася, з ким вона зараз живе.
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