Має сексуальний вигляд: учасниця "Холостяка-11" у мереживній білизні продемонструвала струнку фігуру

Розалі Номбре показала пікантні знімки із фотосесії.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Розалі Номбре – знялася у гарячій фотосесії. Дівчина позувала у сексуальній білизні, яка ідеально сиділа на її стрункій фігурі.
Розалі приміряла чорні та білі мереживні комплекти з поясом для панчіх.
Номбре без комплексів зображувала перед фотокамерою спокусливі пози, демонструючи у всій вроді своє сексуальне тіло.
Вона навіть не посоромилася показати розтяжки на стегнах, як це часто роблять західні знаменитості — Тіна Кунакі, Ешлі Грем, Кортні Кардашян та інші.
Раніше Розалі роздяглася перед камерою і залізла у ванну.
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