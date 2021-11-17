Має сексуальний вигляд: учасниця "Холостяка-11" у мереживній білизні продемонструвала струнку фігуру

Розалі Номбре показала пікантні знімки із фотосесії.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Розалі Номбре – знялася у гарячій фотосесії. Дівчина позувала у сексуальній білизні, яка ідеально сиділа на її стрункій фігурі.

Розалі Номбре/Instagram

Розалі Номбре/Instagram

Розалі приміряла чорні та білі мереживні комплекти з поясом для панчіх.

Розалі Номбре/Instagram

Розалі Номбре/Instagram

Номбре без комплексів зображувала перед фотокамерою спокусливі пози, демонструючи у всій вроді своє сексуальне тіло.

Розалі Номбре/Instagram

Розалі Номбре/Instagram

Вона навіть не посоромилася показати розтяжки на стегнах, як це часто роблять західні знаменитості — Тіна Кунакі, Ешлі Грем, Кортні Кардашян та інші.

Розалі Номбре/Instagram

Раніше Розалі роздяглася перед камерою і залізла у ванну.

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