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Має спокусливий вигляд: акторка у сукні з глибоким декольте приїхала на Венеційський кінофестиваль

Має спокусливий вигляд: акторка у сукні з глибоким декольте приїхала на Венеційський кінофестиваль

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Має спокусливий вигляд: акторка у сукні з глибоким декольте приїхала на Венеційський кінофестиваль

Еліза Васарі / Фото: Getty Images

Еліза Васарі одягла на відкриття кінофестивалю красиве вбрання від Giorgio Armani.

На ювілейний 80-й Венеційський кінофестиваль прибула італійська акторка Еліза Васарі.

На пірсі готелю Excelsior красуня постала в ефектному образі. Вона була одягнена у білу сукню максі з чорними смужками та американською проймою від бренду Giorgio Armani. Вбрання чудово підкреслило її струнку і спокусливу фігуру.

Еліза Васарі / © Getty Images
Еліза Васарі / Фото: Getty Images

Головним акцентом в аутфіті Елізи було глибоке сексуальне декольте.

Васарі взула босоніжки зі стразами, зібрала волосся у пучок, випустивши пасма спереду, зробила гарний вечірній макіяж і прикрасила вуха сережками з камінням.

Нагадаємо, на кінофестивалі нашу увагу привернула італійська співачка Маліка Аян. Вона з'явилася там у вбранні, прикрашеному деталями, які імітували соски, які стирчать.

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Дата публікації
Перегляди
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