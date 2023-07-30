Має спокусливий вигляд: британська модель у лимонному бікіні похизувалася сексуальними формами

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон потішила фоловерів новим пікантним відео, яке опублікувала в Instagram.

На ньому красуня постала у бікіні лимонного кольору на завязках, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі. Меган похизувалася сексуальними формами: пишним бюстом, тонкою талією і пружними спокусливими сідницями. Вона має просто чудовий вигляд.

Свій лук Генсон доповнила гарною зачіскою з локонами і макіяжем із рожевою помадою. Меган дуже схожа на ляльку Барбі.

Нагадаємо, минлого разу Меган Бартон Генсон показала фігуру у мініатюрне білому бікіні в рубчик із синьою облямівкою і золотою фурнітурою з перлами.

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