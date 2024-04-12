Має спокусливий вигляд: британська модель у мультяшному бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Джессіка Гейл поділилася з фоловерами гарячими світлинами з відпочинку.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – виклала в Instagram кілька пікантних фото з відпочинку.

Білявка приймала сонячні ванни біля басейну. На ній було рожеве бікіні з мультяшним принтом. Лежачи на шезлонгу, Джес похизувалася пружними і сексуальними сідницями.

Джессіка Гейл

Потім модель позувала біля стіни літнього душу. Красуня продемонструвала струнку фігуру і спокусливе декольте.

Джессіка Гейл

У неї було розпущене волосся, легкий макіяж із нарощеними довгими віями і молочний манікюр.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала знімки у стильному білому бікіні з плісуванням, плавки якого були прикрашені металевою фурнітурою і перлами.

Читайте також: