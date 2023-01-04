Має спокусливий вигляд: британська телезірка смарагдовим кетсьютом підкреслила сексуальні форми

Глоя Феррі показала лук, у якому вона сходила до ресторану.

Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча - Глоя Феррі - опублікувала в Instagram світлину, зроблену у ресторані.

Для виходу у світ знаменитість обрала ефектне вбрання. Вона одягла смарагдовий кетсьют зі штанями кльош, вирізом на спині і пікантним декольте.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вбрання Феррі скомбінувала з бежевими босоніжками на підборах.

Образ вона доповнила ідеально рівним укладанням і насиченим макіяжем із пишними віями. Червоні манікюр і педикюр завершили яскравий лук телеведучої.

Нагадаємо, минулого разу Феррі у бікіні з сердечками похизувалася сексуальною фігурою.

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