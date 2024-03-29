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Має спокусливий вигляд: британська телезірка у шоколадній білизні похизувалася сексуальними формами

Має спокусливий вигляд: британська телезірка у шоколадній білизні похизувалася сексуальними формами

Має спокусливий вигляд: британська телезірка у шоколадній білизні похизувалася сексуальними формами

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі поділилася з фоловерами пікантними знімками.

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові гарячі світлини.

На них красуня постала біля дзеркала у спокусливій мереживній білизні шоколадного відтінку. Вона похизувалася стрункою і сексуальною фігурою, пишним декольте і пружними сідницями.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі розпустила волосся, зробила легкий макіяж із нарощеними довгими віями, шию прикрасила камінчиком-підвіскою на ланцюжку і мала пірсинг у пупку.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у латексній мінісукні продемонструвала спокусливий бюст.

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