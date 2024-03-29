Має спокусливий вигляд: британська телезірка у шоколадній білизні похизувалася сексуальними формами

Глоя Феррі поділилася з фоловерами пікантними знімками.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові гарячі світлини.
На них красуня постала біля дзеркала у спокусливій мереживній білизні шоколадного відтінку. Вона похизувалася стрункою і сексуальною фігурою, пишним декольте і пружними сідницями.
Феррі розпустила волосся, зробила легкий макіяж із нарощеними довгими віями, шию прикрасила камінчиком-підвіскою на ланцюжку і мала пірсинг у пупку.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у латексній мінісукні продемонструвала спокусливий бюст.
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