Має спокусливий вигляд: британська телезірка у шоколадній білизні похизувалася сексуальними формами

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові гарячі світлини.

На них красуня постала біля дзеркала у спокусливій мереживній білизні шоколадного відтінку. Вона похизувалася стрункою і сексуальною фігурою, пишним декольте і пружними сідницями.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Феррі розпустила волосся, зробила легкий макіяж із нарощеними довгими віями, шию прикрасила камінчиком-підвіскою на ланцюжку і мала пірсинг у пупку.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у латексній мінісукні продемонструвала спокусливий бюст.

Читайте також: