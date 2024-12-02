Має спокусливий вигляд: екс"ангел" Victoria's Secret у відвертій сукні прийшла на вечірку

Леомі Андерсон у сексуальному вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Британська модель і екс"ангел" Victoria's Secret – Леомі Андерсон – відвідала вечірку від британського Vogue Forces for Change 2024 у Лондоні.
Дівчина обрала для своєї появи відвертий образ. На ній була чорна обтисла сукня з оголеною спиною, вирізами на стегнах, бюсті і животі. У цьому вбранні Леомі мала дуже спокусливий вигляд.
Аутфіт Андерсон доповнила чорними гостроносими туфлями. Вона зробила елегантну зачіску з чубчиком, який накрутила, макіяж із рожевими рум'янами і білий манікюр. У вухах у неї були срібні сережки, а на руці – діамантовий браслет.
Нагадаємо, Леомі Андерсон на щорічний галавечір amfAR одягла екстравагантне вбранні від бренду Eman Alajlan, яке складалося з чорної оксамитової сукні з короткою пишною спідницею і білої підспідниці.
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