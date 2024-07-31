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Має спокусливий вигляд: Глое Кардашян у сукні-сітці продемонструвала сексуальні форми

Має спокусливий вигляд: Глое Кардашян у сукні-сітці продемонструвала сексуальні форми

Має спокусливий вигляд: Глое Кардашян у сукні-сітці продемонструвала сексуальні форми

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Менша сестра Кім Кардашян в ефектному образі total black позувала у фотосеті.

Глое Кардашян знялася у новій фотосесії, в якій постала у спокусливому аутфіті. Найкращі кадри вона показала в Instagram.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Перед об'єктивом фотокамери Глое позувала у чорній прозорій сукні-сітці без рукавів, яка ідеально підкреслила її сексуальні форми. Під ним на знаменитості були бюстгальтер-балконет і труси з високим посадженням.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Лук жінка доповнила туфлями в сітку і двома великими хрестиками з камінням на ланцюжках. Волосся Кардашян уклала в легкі локони і зробила насичений макіяж із пишними віями і помадою шоколадного відтінку.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, Глое Кардашян у білому бікіні похизувалася сексуальним тілом.

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