Має спокусливий вигляд: інфлюенсерка з'явилася на Каннському кінофестивалі у прозорій сукні

На червоній доріжці Каннського кінофестивалю з'явилася інфлюенсерка Меріам Золгадр.

Красуня для своєї появи обрала відвертий аутфіт, у якому мала спокусливий вигляд. На ній була чорна прозора сукня зі шлейфом, рясно розшита на пікантних місцях чорним бісером і камінням та червоними намистинами.

Меріам Золгадр / Фото: Getty Images

Золгард зібрала волосся у високий пучок, макіяж смокі-айс, білий манікюр і прикрасила вуха елегантними сережками з діамантами.

Нагадаємо, Белла Хадід вийшла на червону доріжку у Каннах у коричнево-бежевій сукні від бренду Saint Laurent, яка мала драпування на тулубі, прозору спідницю і прозорий верх, і без бюстгальтера.

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