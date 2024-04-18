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Має спокусливий вигляд: Кім Кардашян у пітонових купальниках сексуально позувала у фотосеті

Має спокусливий вигляд: Кім Кардашян у пітонових купальниках сексуально позувала у фотосеті

Має спокусливий вигляд: Кім Кардашян у пітонових купальниках сексуально позувала у фотосеті

Кім Кардашян/Фото Ніка Найта

Зірка реаліті знялася у промокампанії нової колекції власного бренду.

Кім Кардашян випустила нову гарячу колекцію свого бренду Skims, навіяну стилем 2000-х років. До неї увійшли стильні суцільні купальники, бікіні, топи, обтислі сукні і мініспідниці. Речі представлені у пітоновому принті та червоному і чорному кольорах.

Кардашян сама знялася у рекламній кампанії лінійки і показала найкращі світлини в Instagram.

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Зірка реаліті позувала у спокусливих пляжних луках перед об'єктивом фотокамери Ніка Найта.

На першому знімку Кім постала у пітоновому бікіні і топі на зав'язках із таким самим принтом. Вона похизувалася своїм сексуальним бюстом.

Красуня підкреслила пишне декольте також червоними купальними ліфами і топами.

Кардашян продемоснтрувала сексуальні форми також в обтислій сукні з пітоновим принтом і суцільних купальниках.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян поділилася знімками з відпустки на островах у Карибському морі.

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